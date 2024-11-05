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Кравцов прокомментировал результаты медицинского отчета боксерши Хелиф

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Глава тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов прокомментировал результаты гендерного теста олимпийской чемпионки из Алжира Иман Хелиф.

«Я считаю, что со стороны МОК это было преднамеренное действие. К сожалению, западная политика сама по себе непонятно куда тащит человечество. Намеренно из мужчин делают женщин, из женщин делают мужчин. Для нормальных людей совершенно недопустимо, чтобы мужчины боксировали с женщинами.

То, что это был мужчина, изначально не было никаких сомнений, особенно когда этот алжирец поправлял свои шорты, это были чисто мужские рефлексы. Все прекрасно знали и понимали, что это преднамеренные действия», — цитирует Кравцова Vprognoze.ru.

Иман Хелиф. Шокирующие подробности. Французский журналист опубликовал результаты медицинского обследования боксерши Иман Хелиф

В результате МРТ было определено отсутствие у Хелиф матки и наличие внутренних яичек. Хромосомный тест подтвердил у алжирки кариотип XY, а гормональный тест показал, что у Хелиф был типичный для мужчин уровень тестостерона. В заключении отчета рекомендуется направить Хелиф на хирургическую коррекцию и гормональную терапию, чтобы помочь физически соответствовать своей гендерной идентичности.

Источник: Vprognoze.ru
Иман Хелиф
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