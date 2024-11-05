Кравцов прокомментировал результаты медицинского отчета боксерши Хелиф

Глава тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов прокомментировал результаты гендерного теста олимпийской чемпионки из Алжира Иман Хелиф.

«Я считаю, что со стороны МОК это было преднамеренное действие. К сожалению, западная политика сама по себе непонятно куда тащит человечество. Намеренно из мужчин делают женщин, из женщин делают мужчин. Для нормальных людей совершенно недопустимо, чтобы мужчины боксировали с женщинами.

То, что это был мужчина, изначально не было никаких сомнений, особенно когда этот алжирец поправлял свои шорты, это были чисто мужские рефлексы. Все прекрасно знали и понимали, что это преднамеренные действия», — цитирует Кравцова Vprognoze.ru.

В результате МРТ было определено отсутствие у Хелиф матки и наличие внутренних яичек. Хромосомный тест подтвердил у алжирки кариотип XY, а гормональный тест показал, что у Хелиф был типичный для мужчин уровень тестостерона. В заключении отчета рекомендуется направить Хелиф на хирургическую коррекцию и гормональную терапию, чтобы помочь физически соответствовать своей гендерной идентичности.