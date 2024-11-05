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Харитон Агрба стал чемпион мира IBA

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Российский боксер Харитон Агрба (15-0, КО 9) в понедельник, 4 ноября, единогласным решением судей (99:91, 99:91, 98:92) победил аргентинца Габриэля Росу (27-1, КО 20) и стал чемпионом мира по версии IBA в весе до 67 кг.

Также Агрба стал обязательным претендентом на чемпионский бой по версии WBA в первом полусреднем весе.

«Приятно ощущать себя чемпионом мира. Первая цель достигнута, но впереди еще много работы. Нужно становиться еще лучше и завоевывать новые пояса. Хотя прямо сейчас я до конца не осознаю, что стал чемпионом. Для этого нужно время. Я очень рад, что мне удалось добиться победы в поединке с одним из лидеров этой категории. Могу сказать, что на данный момент это самый сложный соперник в моей профессиональной карьере. Я понимаю, что еще могу прогрессировать. В этом поединке моя задача заключалась в том, чтобы держать свой темп и действовать дисциплинированно. Нужно было быть осторожным с его левой рукой, потому что именно этой рукой он завершал поединки досрочно. И мы справились», — отметил Агрба.

В соглавном событии россиянин Вахид Аббасов раздельным решением судей проиграл Майклу Кингу, представляющему Люксембург, в поединке за пояс чемпиона Европы по версии IBA в весе до 67 кг.

Бокс
Харитон Агрба
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