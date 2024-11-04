Шокирующие подробности. Французский журналист опубликовал результаты медицинского обследования боксерши Иман Хелиф

У нее нарушение, характерное только для мужчин.

Французское медиа Le Correspondent опубликовало расследование, согласно которому олимпийская чемпионка Иман Хелиф действительно биологически является мужчиной. В качестве подтверждения данного факта используется не только тест на хромосомы.

Что за обследование

Французский журналист Джаффар Айт Ауди, автор Le Correspondent, опубликовал медицинский отчет, составленный в июне 2023 года в рамках сотрудничества между больницами из французской коммуны Ле-Кремлен-Бисетр и алжирской больницей Мохамеда Ламина Дебагина. Документ составили эндокринологи Сумай Федаль и Жак Янг: по их заключению, у Хелиф обнаружен дефицит 5-альфа-редуктазы — нарушение полового развития, встречающееся только у биологических мужчин. Это генетическая мутация, которая влияет на развитие ребенка и затрудняет определение его пола.

При рождении такие дети ошибочно определяются девочками из-за неправильно сформировавшихся гениталий. Это становится очевидным в подростковом возрасте, взрослеющий ребенок приобретает черты мужчины — мышечная масса, рост волос на теле и отсутствие развития тканей груди или менструации. В материале со ссылкой на врачей говорится, что подобное нарушение у Хелиф могло развиться, поскольку ее родители, возможно, являются родственниками.

Медики провели серьезный осмотр боксерши, из которого выявили множество доказательств того, что Хелиф на самом деле биологически является мужчиной. По результатам МРТ у Иман обнаружили отсутствие матки, зато присутствовали внутренние яички и «микропенис», напоминающий увеличенный клитор. Анализы подтвердили у нее присутствие характерных для мужского организма Y-хромосом, а гормональное исследование выявило типичный для мужчин уровень тестостерона.

Не только у Хелиф такие отклонения

У двукратной олимпийской чемпионки Кастер Семени, которая до сих пор борется за свои права, во время обследований были найдены схожие отклонения: у спортсменки нет матки, зато выявлен мужской половой орган, продуцирующий тестостерон, — внутренние яички.

Однако основанием для отстранения от соревнований для World Athletics стал повышенный уровень тестостерона в организме бегуньи. В организации требуют от атлеток с данным отклонением искусственно его снижать, чтобы участвовать в международных соревнованиях.

Теперь Семеня требует признать эти правила дискриминационными и недопустимыми. К слову, каких-то результатов она даже добилась. В 2023 году представительница ЮАР выиграла апелляцию в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

Фото Global Look Press

Хелиф ведется себя, как женщина

Сама боксерша стала настоящей звездой после скандальной Олимпиады и всеми своими действиями пытается доказать, что является истинной женщиной, несправедливо обиженной в Париже. Так, она впервые снялась в фотосессии для модного издания — появилась в журнале Vogue Arabia и дала ему интервью, в котором рассказала о победе на Играх во Франции и становлении профессиональной спортсменкой.

Ранее она побывала на показе Bottega Veneta на неделе моды в Милане, где сидела в первом ряду и сфотографировалась со звездами из других индустрий — хип-хоп артистом ASAP Rocky и актрисой Джулианой Мур.

В комментариях в ее аккаунте в основном восхищаются спортсменкой, называя «красивой» и делая другие комплименты. Причем многие комментаторы говорят, что Хелиф любят в Италии, хотя один из главных скандалов с участием алжирки на Олимпиаде случился в поединке с итальянкой Анджела Карини. Она снялась с боя против Иман уже на первой минуте и позже признавалась: так сильно ее еще никогда не били.

Впрочем, комментаторы журнала Vogue Arabia куда более суровы. В социальных сетях многие отметили: Хелиф фотосессией только еще раз доказала, что является мужчиной, поскольку ничего женственного в снимках нет.