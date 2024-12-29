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Сегодня, 18:20

Кравцов назвал главные события бокса в 2024 году

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Глава тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов в комментарии «СЭ» назвал самые яркие, на свой взгляд, события в боксе 2024 года.

«В мире бокса в этом году самыми яркими были два противостояния: Усика с Фьюри, а также Бивола с Бетербиевым. Да, где-то с точки зрения смотрибельности они не показали какой-то невероятный уровень, но зато оба боя были на высоте в плане накала», — сказал Кравцов «СЭ».

12 октября в Эр-Рияде россиянин Артур Бетербиев победил своего соотечественника Дмитрия Бивола большинством судейских голосов и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.

В ночь на 22 декабря украинец Александр Усик единогласным решением судей победил в реванше британца Тайсона Фьюри, защитив титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA и WBO.

Денис Сафронов

Бокс
Александр Усик
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
Тайсон Фьюри
Эдуард Кравцов
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