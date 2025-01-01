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Усик вместе с братьями Кличко пообщался с Арнольдом Шварценеггером

Ана Горшкова
Корреспондент
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Боксер Александр Усик вернулся на Украину после победы над Тайсоном Фьюри.

В соцсетях появилось фото Усика вместе с братьями Виталием и Владимиром Кличко, на котором они общаются с Арнольдом Шварценеггером.

В ночь с 21 на 22 декабря 2024 года в Эр-Рияде состоялся реванш Усика с Фьюри. Украинец одержал победу единогласным решением судей и сохранил за собой титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA (Super), WBO и IBO.

Тайсон Фьюри и&nbsp;Александр Усик после боя-реванша 22&nbsp;декабря. «Усик получил от судей рождественский подарок». Фьюри в ярости из-за арбитров: уверен, что победил
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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