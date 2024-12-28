Боксер Кевин Джонсон планирует провести несколько поединков в 2025 году

Получивший российское гражданство боксер Кевин Джонсон заявил, что планирует провести несколько поединков в 2025 году.

«Я не планирую завершать карьеру. Думаю, что проведу несколько поединков в следующем году», — приводит слова Джонсона ТАСС.

Джонсон получил российское гражданство в январе 2024 года. На счету 45-летнего спортсмена 36 побед (20 нокаутом), 22 поражения, 2 боя с его участием завершились вничью.