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Боксер Кевин Джонсон планирует провести несколько поединков в 2025 году

Ана Горшкова
Корреспондент
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Получивший российское гражданство боксер Кевин Джонсон заявил, что планирует провести несколько поединков в 2025 году.

«Я не планирую завершать карьеру. Думаю, что проведу несколько поединков в следующем году», — приводит слова Джонсона ТАСС.

Джонсон получил российское гражданство в январе 2024 года. На счету 45-летнего спортсмена 36 побед (20 нокаутом), 22 поражения, 2 боя с его участием завершились вничью.

Источник: ТАСС
Бокс
Кевин Джонсон
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