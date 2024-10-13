Цзю: «Я отдал бой Биволу»

Бывший абсолютный чемпион мира Константин Цзю в комментарии «СЭ» отреагировал на победу российского боксера Артура Бетербиева над соотечественником Дмитрием Биволом в бою за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.

Поединок продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи отдали победу Артуру — 114-114, 115-113, 116-112.

«Я отдал бой Биволу: 116-112», — сказал Цзю.

Для 33-летнего Бивола это поражение стало первым в профессиональной карьере. Ранее он выиграл 23 из 23 поединков. 39-летний Бетербиев остался непобежденным — 21 победа.

«СЭ» провел текстовую онлайн-трансляцию поединка Бетербиев — Бивол.