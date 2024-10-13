Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 02:15

Бывшая жена Бивола обрадовалась поражению экс-мужа в бою с Бетербиевым

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Екатерина Бивол.

Бывшая жена Дмитрия Бивола Екатерина в прямом эфире комментировала бой бывшего супруга против Артура Бетербиева и обрадовалась его поражению.

«Так тебе и надо! Когда ты бросаешь человека, с кем ты начинал на ссаном матрасе... Очень быстро настигает карма! Так тебе и надо! Честно, чувствую себя правой. Сейчас мной заинтересуются многие каналы — я могу влиять на бокс! Карма настигла своего засранца! Артур, я рада за тебя. Мое дело — в суде!» — сказала Екатерина.

Дмитрий и Екатерина Бивол состояли в отношениях с 2007 года. У пары есть два сына: Мирон и Никон. 6 июня 2023 года девушка сообщила, что рассталась с боксером.

Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Безумие в Челябинске, спартаковский «сухарь» и Ротенберг, который вернул должок. Что произошло в КХЛ 12 октября
Блогер Литвин устроил драку во время футбольного матча
Сборная Украины обыграла Грузию в матче Лиги наций
СМИ сообщили об уничтожении ударом ВС РФ в порту Одессы ценного груза для ВСУ
Федерация футбола Албании пожаловалась на Чехию в УЕФА из-за кричалок про Косово
В Ногинске 11-летняя школьница умерла после игры с подружкой
Популярное видео
Мичков дебютировал в НХЛ
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Черноморец»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Антон Курьянов оставил пост генменеджера «Авангарда»
«Вегас» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Шестеркин отказался от контракта на 88 миллионов долларов
«Юта» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Будущее Серебрякова, Ротенберг наехал на КХЛ, 0:11 ЦСКА
Заврагин из «Сочи» заменит Серебрякова в СКА?
«Спартак» — «Ростов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Пари НН»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Ротор»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Артур Бетербиев vs Дмитрий Бивол: бой двух россиян за четыре чемпионских пояса
Бетербиев стал абсолютным чемпионом мира после победы над Биволом: видео
Цзю: «Я отдал бой Биволу»
Бетербиев — абсолютный чемпион мира! Артур переиграл Бивола по очкам
Бетербиев впервые в карьере победил решением судей
Бетербиев нанес Биволу первое поражение в карьере
Бетербиев решением судей победил Бивола и завоевал титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости