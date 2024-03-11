Кевин Джонсон оценил свои перспективы стать телохранителем президента

Получивший российское гражданство американский боксер Кевин Джонсон рассказал о своих планах.

— Этим летом я собираюсь в школу телохранителей. Забавно, что вы как раз спросили меня об этом. Один из моих партнеров, который обучал офицеров из Германии и Африки, собирается провести для меня обучение этим летом. Я вряд ли близок к тому, чтобы стать телохранителем президента. Скорее, я хотел бы сделать это и чему-то научиться, чтобы обучить моих собственных телохранителей.

— Можете ли вы в будущем открыть школу телохранителей в России?

— Да, хотел бы. Непременно узнаю о такой возможности, — сказал Джонсон корреспонденту «СЭ» Зарине Халимхоновой.

44-летний боксер получил российское гражданство 9 января.