Bild: в Германии застрелили бывшего чемпиона мира по боксу Нимани

Боксера Бесара Нимани застрелили в немецком городе Билефельд, сообщает Bild. Убийство произошло 9 марта.

По данным источника, спортсмен был застрелен на выходе из парикмахерской. Очевидцы сообщали о шести-восьми выстрелах.

Предполагается, что убийство совершила группа из 5-6 человек. Прибывшая на место происшествия скорая не успела спасти 38-летнего спортсмена, он погиб на месте.

Нимани владел поясом чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в полусреднем весе. В его активе 25 побед и одно поражение на профессиональном ринге.

В 2013 году в Нимани стреляли во время уличной потасовки.