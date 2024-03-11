Bild: в Германии застрелили бывшего чемпиона мира по боксу Нимани
Боксера Бесара Нимани застрелили в немецком городе Билефельд, сообщает Bild. Убийство произошло 9 марта.
По данным источника, спортсмен был застрелен на выходе из парикмахерской. Очевидцы сообщали о шести-восьми выстрелах.
Предполагается, что убийство совершила группа из 5-6 человек. Прибывшая на место происшествия скорая не успела спасти 38-летнего спортсмена, он погиб на месте.
Нимани владел поясом чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в полусреднем весе. В его активе 25 побед и одно поражение на профессиональном ринге.
В 2013 году в Нимани стреляли во время уличной потасовки.
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