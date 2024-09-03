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Штырков: «Хадис вписался в авантюру, согласившись на бой со мной»

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Российский боец Иван Штырков поделился ожиданиями от поединка против Хадиса Ибрагимова, который состоится на турнире RCC 20 в Екатеринбурге 18 октября.

«Были ребята опаснее. Хадис интересный в этом плане спортсмен. Он давно не дрался в ММА и набрал огромные габариты. У меня до сих пор в голове вопрос о том, как он весогонку пройдет. Это уже его проблемы. Надеюсь, он сделает вес и нам не придется пилить его гонорар, забирая проценты за перевес и выставляя другие условия. Надеюсь, все будет нормально, раз он сам вписался в эту авантюру», — приводит слова Штыркова MMA.Metaratings.ru.

На счету 35-летнего Штыркова 23 победы и два поражения в карьере. У Ибрагимова 14 викторий при четырех поражениях.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Иван Штырков
Хадис Ибрагимов
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