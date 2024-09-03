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Сегодня, 21:13

Японец Иноуэ во второй раз в карьере защитил титул абсолютного чемпиона мира

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Японец Наоя Иноуэ одержал победу над представителем Австралии Ти Джеем Дохени в титульном поединке за звание абсолютного чемпиона мира в весовой категории до 55,22 кг.

Бой завершился в седьмом раунде досрочной победой Иноуэ техническим нокаутом, после того как австралиец травмировал спину и отказался от продолжения поединка.

Иноуэ во второй раз в карьере защитил чемпионский пояс во втором легчайшем весе. На счету 31-летнего спортсменка 28 побед при отсутствии поражений.

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