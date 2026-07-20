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20 июля, 21:27

IBA Pro объявила об уходе Ала Сиесты с поста гендиректора организации

Сергей Филин

IBA Pro объявила о прекращении сотрудничества с генеральным директором Алом Сиестой.

«IBA Pro объявляет, что Ал Сиеста завершил свою работу директором и с настоящего момента не занимает никакой должности в организации. IBA Pro благодарит господина Сиесту за его вклад в работу организации и желает ему дальнейших успехов во всех начинаниях. Организация продолжает работать в штатном режиме и сохранит фокус на развитии и расширении своей программы профессионального бокса», — говорится в заявлении IBA Pro.

11 июля организация провела турнир IBA.PRO 19, который состоялся в Москве. В главном бою вечера российский боксер Мурат Гассиев победил немца Питера Кадиру техническим нокаутом в шестом раунде.

Источник: IBA Pro
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