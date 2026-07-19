Экс-претендентка на титул чемпионки мира по боксу Рапп погибла в ДТП в возрасте 26 лет
Бывшая претендентка на титул чемпионки мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) американка Ханна Рапп погибла в возрасте 26 лет, сообщает Sky Sports.
По информации источника, спортсменку во время велосипедной прогулки в штате Техас сбил автомобиль. Водитель был арестован, ему предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве.
За профессиональную карьеру Рапп провела 10 поединков, одержав восемь побед при одном поражении и одной ничьей.
В июне 2026 года американка уступила Тайаре Браун в бою за титул чемпионки мира по версии WBC.
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