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Боксер Бивол освободит титул WBO ради третьего поединка с Бетербиевым

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн сообщил, что обладатель поясов WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе Дмитрий Бивол намерен отказаться от обязательной защиты титула WBO против британца Каллума Смита.

По словам Хирна, команда российского боксера во главе с менеджером Вадимом Корниловым дала ему поручение начать переговоры о проведении третьего боя с Артуром Бетербиевым. Именно этот поединок является приоритетным для Бивола.

Промоутер также опроверг информацию о том, что Биволу предлагали 14 миллионов долларов за бой с Бетербиевым.

«Если люди, которые распространяют эту информацию, сейчас смотрят нас, пусть свяжутся со мной и сделают такое предложение. Дмитрий немедленно его примет», — приводит слова Хирна The Ring.

Ранее WBO обязала стороны Бивола и Бетербиева начать переговоры и дала им срок до 26 июля на достижение соглашения.

Предыдущие два боя между боксерами прошли в 2024 и 2025 годах в Саудовской Аравии. Первый бой выиграл Бетербиев, второй — Бивол.

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Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
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