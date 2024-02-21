Тренер Шираза: «Алимханулы нам сейчас не интересен»

Рикки Фуньес, тренер Хамзы Шираза, заявил, что британский боксер не заинтересован в проведении поединка с Жанибеком Алимханулы из Казахстана.

«Мы не заинтересованы в нем, я о нем никогда не слышал. В смысле я знаю Жанибека, но не слышал о нем как о возможном сопернике Хамзы, он нам сейчас не интересен», — цитирует Фуньеса Legalbet.kz.

Алимханулы — чемпион мира в среднем весе по версиям WBO и IBF. Всего за профессиональную карьеру он провел 15 боев, во всех из которых одержал победы.

Шираз — обладатель титула чемпиона Европы по версии WBO в полусреднем весе с 2019 года. На его счету 19 побед в 19 поединках.