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Сегодня, 10:22

Энди Руис подерется с Джарреллом Миллером 3 августа

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион мира по версии WBA (Super), IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Энди Руис-младший (35-2) встретится с американским супертяжеловесом Джарреллом Миллером (28-1, 22 KO) 3 августа в Лос-Анджелесе, США.

Об этом сообщил инсайдер ESPN Сальвадор Родригес.

Руис победил Луиса Ортиса (34-3) единогласным решением судей (114-111, 114-111, 113-112). Бой состоялся 4 сентября 2022-го в Лос-Анджелесе, США.

Миллер проиграл Даниэлю Дюбуа (20-2) техническим нокаутом в 10 раунде. Бой состоялся 23 декабря 2023-го в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Бокс
Джаррелл Миллер
Энди Руис
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