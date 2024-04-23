Энди Руис подерется с Джарреллом Миллером 3 августа

Экс-чемпион мира по версии WBA (Super), IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Энди Руис-младший (35-2) встретится с американским супертяжеловесом Джарреллом Миллером (28-1, 22 KO) 3 августа в Лос-Анджелесе, США.

Об этом сообщил инсайдер ESPN Сальвадор Родригес.

Руис победил Луиса Ортиса (34-3) единогласным решением судей (114-111, 114-111, 113-112). Бой состоялся 4 сентября 2022-го в Лос-Анджелесе, США.

Миллер проиграл Даниэлю Дюбуа (20-2) техническим нокаутом в 10 раунде. Бой состоялся 23 декабря 2023-го в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.