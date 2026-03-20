Дрозд — о Чаке Норрисе: «Он большая эпоха в кино, и не только»

Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Григорий Дрозд в разговоре с «СЭ» высказался об уходе из жизни в возрасте 86 лет актера и мастера боевых искусств Чака Норриса.

«Прекрасный актер, прекрасный человек. На его фильмах выросло много поколений, в том числе и наше, поэтому это большая утрата. Чак Норрис — такой символ настоящего мужчины, героя, человека, который умел постоять за себя, за свою семью, который мог всегда прийти на помощь. Поэтому будем помнить его. Чак Норрис — это большая эпоха в кино, и не только», — сказал Дрозд «СЭ».

Актер был известен по многочисленным ролям в боевиках. Также он стал героем интернет-мемов по всему миру. В 1989 году заслуги Чака Норриса были отмечены звездой на голливудской «Аллее славы». Помимо этого, актер удостоен нескольких престижных кино- и телевизионных наград.

(Варвара Новичихина)