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Федерация бокса России вступила в World Boxing

Анастасия Пилипенко

Исполнительный совет World Boxing утвердил заявку Федерации бокса России о вступлении в организацию.

Как сообщает пресс-служба World Boxing, аналогичные решения приняты в отношении федераций Белоруссии, Замбии, Кипра, Мозамбика, Ниуэ, Папуа — Новой Гвинеи, Танзании и Тонга.

В феврале 2025 года Международный олимпийский комитет (МОК) временно признал World Boxing международной организацией, управляющей боксом на мировом уровне.

Позднее сессия МОК утвердила внесение бокса в программу Олимпийских игр 2028 года под эгидой World Boxing. Сессия МОК исключила Международную ассоциацию бокса (IBA) из олимпийского движения, поскольку федерация, лишенная в 2019 году права проводить олимпийский отбор и олимпийские соревнования, не смогла решить финансовые и управленческие проблемы.

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