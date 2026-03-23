Энтони Джошуа может вернуться на ринг в июле

Промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе британца Энтони Джошуа Эдди Хирн сообщил, когда его подопечный может вернуться на ринг. По словам функционера, бой стоит ориентировочно планировать на июль.

«Он отлично провел последние несколько дней. Сейчас Энтони уже находится в лагере, но решение о дате возвращения пока не принято. Думаю, июль — это разумный срок, на который стоит ориентироваться», — приводит слова Хирна портал Boxingnews24.

36-летний Джошуа выступает на профессиональном уровне с 2013 года. В его активе 29 побед (26 нокаутом) и четыре поражения. Последний бой он провел в феврале 2026 года, уступив нокаутом американцу Джейку Полу.