Горохов позитивно отреагировал на объявление его чемпионом мира по боксу

Россиянин Сергей Горохов отреагировал на решение Универсальной боксерской организации (UBO) утвердить его чемпионом мира.

«Меня сразу после боя признали победителем. Дали пояс. Бой завершился, поэтому тут вопросов не было. В ближайшее время он будет внесен в статистику», — сказал Горохов ТАСС.

Ранее 36-летний Горохов победил турка Эмирхана Калкана на боксерском турнире в Трабзоне. После завершения поединка местная публика из-за недовольства празднованием россиянина выбежала на ринг, из-за чего началась массовая драка.

За карьеру Горохов провел 29 поединков, в которых одержал 16 побед, потерпел 11 поражений и дважды свел бой вничью.

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