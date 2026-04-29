Турнир «IBA.PRO. Ночь чемпионов» в Санкт-Петербурге перенесен

Турнир «IBA.PRO. Ночь чемпионов» отложен в связи с непредвиденными обстоятельствами, сообщает пресс-служба Международной ассоциации бокса (IBA).

Чемпионы мира-2025 российские боксеры Муслим Гаджимагомедов, Шарабутдин Атаев, Всеволод Шумков, Давид Суров, Исмаил Муцольгов и Джамбулат Бижамов должны были провести свои поединки в рамках вечера профессионального бокса 4 мая в Санкт-Петербурге, но из-за непредвиденных обстоятельств было принято решение о переносе турнира.

Новая информация поступит позднее.

«Решение было принято по независящим от организаторов обстоятельствам. IBA совместно со своими партнерами в настоящее время оценивает ситуацию. Все приобретенные билеты будут полностью возвращены в момент покупки. О дальнейших изменениях мы будем сообщать по официальным каналам IBA», — говорится в заявлении IBA.

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