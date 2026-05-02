Иноуэ победил Накатани и в седьмой раз защитил звание абсолютного чемпиона мира по боксу

Японский боксер Наоя Иноуэ успешно защитил статус абсолютного чемпиона мира в весе до 55,22 кг.

В поединке в Токио он победил соотечественника Дзюнто Накатани единогласным решением судей (116-112, 115-113, 116-112).

Иноуэ одержал 33-ю победу в карьере (27 — нокаутом) и сохранил все чемпионские пояса, в седьмой раз защитив звание абсолютного чемпиона. Для Накатани это поражение стало первым при 32 победах.

Бокс Профессиональный бокс: Иноуэ — Накатани

Подписывайся на канал «СЭ» в Max