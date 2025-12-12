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Гассиев и Пулев прошли церемонию взвешивания перед «БЕТСИТИ IBA.PRO 13» в Дубае

Никита Горшенин
Корреспондент

Российский боксер Мурат Гассиев (32-2, КО 25) и болгарин Кубрат Пулев (32-3, КО 14) прошли церемонию взвешивания перед боем, который станет главным поединком турнира «БЕТСИТИ IBA.PRO 13».

Вес Гассиева составил 104,7 кг, вес Пулева — 115 кг. Победитель станет обладателем чемпионского пояса по версии WBA в тяжелом весе.

Турнир «IBA.PRO 13» пройдет 12 декабря в Дубае (ОАЭ). Помимо боя Гассиев — Пулев в основном карде состоятся поединки Хусейн Байсангуров (25-1, КО 20, Россия) — Файзан Анвар (20-0, КО 9, Индия), Дауд Алаев (13-1, КО 7, Россия) — Доди Бой Пьньялоса (31-7-3, КО 13), Нико Али Уолш (11-2-1, КО 5, США) — Джеремая Ссервадда (12-4-1, КО 9, Уганда) и Баходур Усмонов (11-0, КО 5, Таджикистан) — Макси Хьюз (29-7-2, КО 6, Великобритания).

В предварительном карде состоятся бои Давид Дзукаев (11-0, КО 7, Россия) — Мадияр Сайдрахимов (3-0, КО 1, Россия), Самуэль Кармона (13-1, КО 5, Испания) — Иммануэль Джозев (17-4-1, КО 7, Намибия), Артем Сусленков (13-0, КО 8, Россия) — Стэнли Райт (14-1, КО 11, США), Вадим Мусаев (13-0, КО 8, Россия) — Тулани Мбенге (22-2, КО 16, ЮАР) и Харитон Агрба (16-1, КО 9, Россия) — Рубен Муньоз (18-2, КО 14, Аргентина).

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