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11 декабря 2025, 21:44

Кубрат Пулев уверен в своей победе над Муратом Гассиевым

Руслан Минаев

Болгарский боксер Кубрат Пулев заявил, что уверен в своей победе над россиянином Муратом Гассиевым в титульном поединке за звание чемпиона мира по версии WBA в тяжелом весе.

Бой Пулева и Гассиева пройдет 12 декабря в ОАЭ в рамках турнира IBA.PRO 13.

«Он очень сильный соперник, но и я не прост. Когда я выиграю, а это, конечно, будет, победа будет просто отличной. Предстоит хороший бой», — цитирует Пулева РИА Новости Спорт.

На счету 32-летнего Гассиева 32 победы и два поражения за карьеру. 44-летний Пулев провел 35 боев — 32 победы и три поражения.

Источник: РИА Новости Спорт
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Кубрат Пулев
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Мурат Гассиев
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