Мурат Гассиев — Курбат Пулев: онлайн-трансляция боя на турнире IBA.PRO 13

Мурат Гассиев и Курбат Пулев встретятся на турнире IBA.PRO 13

Мурат Гассиев и Курбат Пулев проведут бой в главном событии турнира IBA.PRO 13 в пятницу, 12 декабря. Вечер бокса состоится в Дубае (ОАЭ), начало поединка — не ранее 23.00 по московскому времени.

На кону в этом бою тяжеловесов стоит регулярный титул чемпиона по версии WBA.

На счету 32-летнего Гассиева — 32 победы (25 нокаутом), 2 поражения и 1 несостоявшийся поединок.

44-летний Пулев на ринге провел 35 боев, в которых одержал 32 победы (14 нокаутом) и потерпел 3 поражения.

В прямом эфире поединок боксеров тяжелого веса покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч! Боец», сайт matchtv.ru, а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

Результаты боя и другие новости изучайте в разделе о боксе на сайте «СЭ».