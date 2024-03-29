Федора Емельяненко пригласят на бой между Майком Тайсоном и Джейком Полом

Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко будет приглашен на поединок между бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу Майком Тайсоном и блогером Джейком Полом. Ранее Емельяненко заявлял о желании провести бой по боксу против Тайсона.

«Да, мы слышали об этой истории. Мы пригласим Федора Емельяненко на турнир», — сказал собеседник ТАСС.

Бой Тайсон — Пол пройдет 20 июля в США.