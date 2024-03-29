Федора Емельяненко пригласят на бой между Майком Тайсоном и Джейком Полом
Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко будет приглашен на поединок между бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу Майком Тайсоном и блогером Джейком Полом. Ранее Емельяненко заявлял о желании провести бой по боксу против Тайсона.
«Да, мы слышали об этой истории. Мы пригласим Федора Емельяненко на турнир», — сказал собеседник ТАСС.
Бой Тайсон — Пол пройдет 20 июля в США.
Источник: https://tass.ru/sport/20390253
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