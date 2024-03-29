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29 марта, 22:30

Тим Цзю — Себастьян Фундора: время начала и где смотреть трансляцию боя

Бой Тим Цзю — Себастьян Фундора пройдет 31 марта
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Тим Цзю.
Фото Getty Images

Поединок непобежденного российско-австралийского боксера, чемпиона мира в первой средней весовой категории по версии WBO Тима Цзю против бывшего временного чемпиона мира по версии WBC Себастьяна Фундоры состоится в ночь с 30 на 31 марта в Лас-Вегасе (США) на стадионе T-Mobile Arena. Вечер бокса стартует 31 марта в 3 часа ночи по московскому времени.

Бой Тимофея Цзю и Себастьяна Фундоры в России, скорее всего, показан не будет. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Изначально возглавить вечер бокса должны были Тим Цзю и Кит Турман, а бой планировался в промежуточном весе до 70,3 килограмма, хотя Тимофей — чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе. Но менее чем за две недели Турман получил травму бицепса на тренировке и снялся, а вместо него вышел Себастьян Фундора.

Основная информация о вечера бокса в Лас-Вегасе доступна в материале по ссылке на сайте «СЭ».

Тим Цзю и&nbsp;Себастьян Фундора перед боем. Тим Цзю против Себастьяна Фундоры: основная информация о бое за титулы WBC и WBO

Тим Цзю
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Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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