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28 марта, 15:15

Спарринг-партнер Бетербиева: «В бою с ним ринг становится меньше»

Дэн Азиз высоко оценил Бетербиева в преддверии боя с Биволом
Давид Хачатрян
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Британский полутяжеловес Дэн Азиз (20-1), который спарринговал с чемпионом IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым (20-0), высоко оценил Бетербиева в преддверии боя с чемпионом WBA и IBO в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (22-0).

«Это отличный бой, я с нетерпением жду его. Я думаю, что и Бивол, и Бетербиев могут победить. Каково быть на ринге с Бетербиевым? По мере того, как идут раунды, ринг становится все меньше и меньше. Как будто ринг сужается. У него есть давление и сила, а еще у него есть боксерские навыки. Мне нравится Бетербиев. Он ведет правильный образ жизни», — сказал Азиз Pro Boxing Fans.

Бетербиев и Бивол должны подраться 1 июня в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Дмитрий Бивол
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