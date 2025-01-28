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Допинг

Сегодня, 11:24

Экс-чемпиона мира по версии WBC Дрозда дисквалифицировали на 4 года за допинг

Сергей Разин
корреспондент
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Григорий Дрозд.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший чемпион мира по версии WBC Григорий Дрозд дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

Срок дисквалификации 45-летнего россиянина истечет 8 сентября 2028 года. Результаты Дрозда с 28 сентября 2014 по 9 сентября 2024 года аннулированы. Само нарушение зафиксировано 28 сентября 2014-го.

Свой последний бой россиянин провел против поляка Лукаша Яника в мае 2015 года в Москве. В этом поединке, который был остановлен в девятом раунде, Григорий одержал победу техническим нокаутом и защитил чемпионский титул WBC в первом тяжелом весе. На его счету в профессиональном боксе 40 побед (28 нокаутом) и 1 поражение.

Григорий Дрозд
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