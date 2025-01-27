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Сегодня, 19:15

Джонсон: «Трамп — человек слова. Надеюсь, что все вернется в норму»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Получивший российское гражданство боксер Кевин Джонсон в разговоре с «СЭ» высказался о возможном возвращении российских спортсменов на международную арену.

«Трамп — это человек слова. Надеюсь, что он снимет санкции. Это будет хорошо для россиян и российских спортсменов. Это будет хорошо и для возможных транзакций. Надеюсь, что все вернется в норму», — сказал Джонсон «СЭ».

Трамп победил на 60-х президентских выборах и стал 47-м главой государства. Этот срок станет для политика вторым, спустя четыре года после окончания предыдущего.

Дональд Трамп
Кевин Джонсон
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