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Сегодня, 11:33

Дрозд отреагировал на свою дисквалификацию из-за допинга

Сергей Разин
корреспондент
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Российский боксер Григорий Дрозд прокомментировал свою дисквалификации за допинг.

«Это непонятное решение. Я давно не выступаю, не понимаю, откуда это возникло и зачем. Они запретили мне выступать до 2028 года, это безусловная потеря. Выглядит это, мягко говоря, странно», — приводит слова Дрозда ТАСС.

28 января стало известно, что Дрозд дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации 45-летнего россиянина истечет 8 сентября 2028 года, а его результаты с 28 сентября 2014 года по 9 сентября 2024-го аннулированы.

Свой последний бой россиянин провел против поляка Лукаша Яника в мае 2015 года в Москве. В этом поединке, который был остановлен в девятом раунде, Григорий одержал победу техническим нокаутом и защитил чемпионский титул WBC в первом тяжелом весе. На его счету в профессиональном боксе 40 побед (28 нокаутом) и одно поражение.

Источник: ТАСС
Григорий Дрозд
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