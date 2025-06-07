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7 июня 2025, 19:57

Экс-чемпион мира Проводников выиграл в первом поединке после 9-летнего перерыва

Руслан Минаев

Бывший чемпион мира Руслан Проводников победил мексиканца Хосе Луиса Кастильо единогласным решением судей. Поединок прошел в Красноярске.

Спортсмены встретились во второй раз, в 2015-м Проводников победил техническим нокаутом в пятом раунде.

41-летний россиянин провел первый бой после 9-летнего перерыва. На счету Проводникова 26 побед и 5 поражений. 51-летний Кастильо потерпел 14-е поражение, на его счету 66 побед и 1 ничья.

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Бокс
Руслан Проводников
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