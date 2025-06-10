Бутаев и Сусленков проведут титульные бои в Москве

Российские боксеры Раджаб Бутаев и Артем Сусленков проведут титульные бои на турнире, который состоится 19 июля в Москве в Международном центре бокса.

Раджаб Бутаев (15-1, КО 12) проведет первый бой после перерыва в карьере. Его соперником станет мексиканец Хосе Мигель Боррего (22-4, КО 18). Бутаев и Боррего поборются за пояс WBA Intercontinental.

В соглавном поединке вечера сойдутся россиянин Артем Сусленков (12-0, КО7) и хорват Агрон Смакичи (20-2, КО 18).

31-летний Бутаев является чемпионом России и победителем первенства Европы в олимпийском боксе. В 2021-2022 годах россиянин владел титулом регулярного чемпиона мира WBA.

29-летний Сусленков является победителем Всемирных военных игр (2019), чемпионом России (2016) в любителях, а также действующим чемпионом Европы по версии IBF в тяжелом весе.

Вечер бокса организован промоутерской компанией СОЮЗ при поддержке Федерации бокса России.