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Сегодня, 21:13

Егоров и Перес взвесились перед боем на IBA.PRO 4 в Баня-Луке

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Российский боксер Алексей Егоров и кубинец Ленар Перес прошли процедуру взвешивания перед боем.

Спортсмены встретятся в со-главном событии турнира IBA.PRO 4, который пройдет в воскресенье, 27 апреля, в городе Баня-Лука (Босния и Герцеговина).

На кону 10-раундового поединка пояс чемпиона IBA Intercontinental в первом тяжелом весе.

На счету Егорова 12 побед (8 нокаутов) и 2 поражения, у Переса — 14 побед (14 нокаутов) и 0 поражений.

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