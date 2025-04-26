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Сегодня, 11:05

Юбенк оштрафован на 500 тысяч долларов за 23-граммовый перевес перед боем с Бенном

Руслан Минаев
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Британский боксер Крис Юбенк-младший не уложился в лимит средней весовой категории перед боем с соотечественником Конором Бенном.

Вместо максимального показателя в 72,57 кг, Юбенк показал на весах 72,59 кг. Из его гонорара вычтут 500 тысяч долларов. Согласно регламента, если Юбенк утром, 26 апреля, будет весить более 77,11 кг — его ждет дополнительный денежный штраф.

Поединок за звание чемпиона мира по версии IBO состоится 26 апреля в Лондоне.

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