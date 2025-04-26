Юбенк оштрафован на 500 тысяч долларов за 23-граммовый перевес перед боем с Бенном

Британский боксер Крис Юбенк-младший не уложился в лимит средней весовой категории перед боем с соотечественником Конором Бенном.

Вместо максимального показателя в 72,57 кг, Юбенк показал на весах 72,59 кг. Из его гонорара вычтут 500 тысяч долларов. Согласно регламента, если Юбенк утром, 26 апреля, будет весить более 77,11 кг — его ждет дополнительный денежный штраф.

Поединок за звание чемпиона мира по версии IBO состоится 26 апреля в Лондоне.