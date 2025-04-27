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Сегодня, 09:28

Крис Юбенк-младший победил Конора Бенна на турнире в Лондоне

Руслан Минаев
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Британский боксер Крис Юбенк-младший победил соотечественника Конора Бенна на турнире в Лондоне.

Бой продлился все 12 раундов по итогам которых трое судей насчитали — 116:112, 116:112, 116:112. В девятом раунде Юбенк получил сечку над правым глазом в результате столкновения. Бой проходил в среднем весе.

35-летний Юбенк одержал 35-ю победу при 3 поражения. 28-летний Бенн потерпел первое поражение в карьере — на его счету 23 победы.

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