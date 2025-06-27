Бокс/ММА
27 июня, 23:01

Диккенс — о бое с Батыргазиевым: «Бог меня послал в это путешествие, никто не говорит, что будет легко»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент

Британский боксер Джеймс Диккенс (35-5, КО 14) высказался о предстоящем противостоянии против чемпиона Олимпийских игр россиянина Альберта Батыргазиева (12-0, КО 8).

«Тренировочный лагерь прошел великолепно, и я очень благодарен команде, людям, которые следили за мной, помогали мне, — сказал Диккенс пресс-службе IBA.PRO. — Альберт — отличный боксер, и, конечно же, он чемпион мира, но я очень уверен в себе. На моей стороне большой опыт. Все происходит вовремя. Бог меня послал в это путешествие, никто не говорит, что будет легко».

Батыргазиев и Диккенс возглавят турнир IBA.PRO 7, который пройдет 2 июля в Стамбуле.

