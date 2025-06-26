Альберт Батыргазиев: «Чувствуется вся ответственность боя с Диккенсом»

Олимпийский чемпион-2020 россиянин Альберт Батыргазиев (12-0, КО 8) прокомментировал предстоящий поединок против британца Джеймса Диккенса (35-5, КО 14).

«Для меня это будет первый бой на профессиональном ринге за пределами России. Это большая ответственность. Чувствуется вся серьёзность этого боя. Я буду максимально готов к этому поединку, чтобы доказать, что я сильнее и лучше своего оппонента, что я достоин титула чемпиона мира. Хочу поблагодарить болельщиков за их поддержку. Не пропустите наш поединок 2 июля. Будет красивый и зрелищный бокс», — цитирует слова Батыргазиева Федерация бокса России.

Батыргазиев и Диккенс возглавят турнир IBA.PRO 7, который пройдет 2 июля в Стамбуле.

В последний раз 26-летний Батыргазиев выходил на ринг в марте в Москве в рамках «IBA.PRO 1», когда в зрелищном поединке единогласным решением судей победил аргентинца Нери Ромеро. Батыргазиев входит в топ-5 мирового рейтинга BoxRec во втором полулёгком весе, а также недавно был включен в топ-10 рейтинга авторитетного журнала The Ring. Батыргазиев впервые в профессиональной карьере будет боксировать за пределами России.

34-летний Диккенс входит в топ-50 рейтинга BoxRec во втором полулёгком весе. Британец занимает пятую строчку в рейтинге WBA и 11-ю — в рейтинге IBF. По ходу карьеры Диккенс владел титулами IBO, IBF European, WBO European, также боксёр из Великобритании был претендентом по версии IBF. В 2025 году Диккенс провёл один поединок — в феврале в Манчестере он единогласным решением судей победил Зелфа Барретта и завоевал вакантный пояс WBA International.