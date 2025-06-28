Американский блогер Джейк Пол и мексиканский боксер Хулио Сесар Чавес-младший проведут 10-раундовый поединок в тяжелом весе в ночь на воскресенье, 29 июня. Вечер бокса пройдет на арене «Хонда Центр» в Анахайме (штат Калифорния, США). Главный бой Пол — Чавес-младший ожидается после 6.00 мск.

В России официальной трансляции боксерского вечера не запланировано. В прямом эфире смотреть бой можно на онлайн-платформе DAZN.

28-летний Пол в боксе провел 12 поединков, в которых одержал 11 побед и потерпел 1 поражение. Он начал участвовать в боях в 2020 году.

39-летний Чавес имеет в профессиональном рекорде 53 победы, 6 поражений, 1 ничью и один несостоявшийся поединок.