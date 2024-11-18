Джейк Пол — о вызове от Бетербиева: «Я всего четыре года в спорте, а уже тут всем руковожу»

Американский видеоблогер Джейк Пол прокомментировал вызов на бой от российского абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе Артура Бетербиева.

39-летний россиянин бросил вызов 27-летнему Полу после его победы в поединке с экс-абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе Майком Тайсоном на вечере бокса в Арлингтоне (штат Техас, США).

«Один из топ-5 бойцов мира вне зависимости от весовой категории вызывает меня на бой. Хахахахаха. Я всего четыре года в этом спорте, а уже тут всем руковожу», — написал Пол на своей странице в соцсетях.

На счету видеоблогера 11 побед в профессиональном боксе при 1 поражении. Бетербиев одержал 21 победу и ни разу не потерпел поражения.