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Сегодня, 04:21

Рой Джонс еще не договорился о бое против Монсона

Сергей Разин
корреспондент
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Боксер Рой Джонс-младший прокомментировал возможный бой против Джеффа Монсона.

«Это несерьезная история. В ней нет никакой договоренности, она не финализирована», — приводит слова Джонса-младшего ТАСС.

Ранее Монсон заявил, что 1 марта планирует провести выставочный бой по боксу против Джонса.

Монсон родился в городе Сент-Пол, расположенном в штате Миннесота (США). В 2018 году он получил российский паспорт, а в 2023-м отказался от гражданства США. В настоящее время боец является депутатом парламента Башкирии.

Источник: ТАСС
Джефф Монсон
Рой Джонс
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