Рой Джонс еще не договорился о бое против Монсона

Боксер Рой Джонс-младший прокомментировал возможный бой против Джеффа Монсона.

«Это несерьезная история. В ней нет никакой договоренности, она не финализирована», — приводит слова Джонса-младшего ТАСС.

Ранее Монсон заявил, что 1 марта планирует провести выставочный бой по боксу против Джонса.

Монсон родился в городе Сент-Пол, расположенном в штате Миннесота (США). В 2018 году он получил российский паспорт, а в 2023-м отказался от гражданства США. В настоящее время боец является депутатом парламента Башкирии.