Рой Джонс еще не договорился о бое против Монсона
Боксер Рой Джонс-младший прокомментировал возможный бой против Джеффа Монсона.
«Это несерьезная история. В ней нет никакой договоренности, она не финализирована», — приводит слова Джонса-младшего ТАСС.
Ранее Монсон заявил, что 1 марта планирует провести выставочный бой по боксу против Джонса.
Монсон родился в городе Сент-Пол, расположенном в штате Миннесота (США). В 2018 году он получил российский паспорт, а в 2023-м отказался от гражданства США. В настоящее время боец является депутатом парламента Башкирии.
Источник: ТАСС
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