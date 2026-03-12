Джейк Пол намерен вернуться на ринг в конце 2026 года или в начале 2027-го

Американский блогер Джейк Пол планирует вернуться на боксерский ринг в конце 2026 года или начале 2027-го, после того как перенес вторую операцию на челюсти, сломанной в декабре 2025 года в бою с Энтони Джошуа.

«Недавно мне сделали вторую операцию, и врач сказал, что пройдет четыре, пять или шесть месяцев, прежде чем я смогу даже спарринговать, чтобы проверить, как заживает кость. Так что бой, скорее всего, состоится в конце этого года или в начале следующего», — сказал 29-летний американец на пресс-конференции.

В декабре двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Джошуа нокаутировал Пола в шестом раунде, сломав ему челюсть в двух местах. Первая операция прошла на следующий день, вторая потребовалась в феврале. Блогер планирует возвращение, но теперь будет выступать в комфортной для себя весовой категории, уйдя из тяжелого веса.

«Определенно буду драться в первом тяжелом весе. Удары Джошуа гораздо сильнее, чем у парней в моем весе. Это моя стихия, именно здесь я продолжу подниматься в рейтинге и заявлять о себе», — отметил Пол.

В активе Пола 14 боксерских боев, в которых он одержал 12 побед и потерпел 2 поражения.

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