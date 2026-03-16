Источник: бой между Фьюри и Джошуа согласован

Британские боксеры Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа достигли договоренности о проведении поединка, сообщил журналист talkSPORT Гарет Дэвис.

По его словам, стороны уже согласовали бой.

«Бой Фьюри — Джошуа подписан. Все согласовано за кулисами. У меня есть авторитетный источник. Это люди с большими деньгами. Бой покажут на Netflix. Они движутся к этому, оба хотят бой. Он случится», — написал Дэвис.

36-летний Джошуа выступает на профессиональном уровне с 2013 года. В его активе 29 побед, 26 из которых были одержаны нокаутом, а также четыре поражения. В начале января дядя боксера сообщал, что спортсмен завершил карьеру.

37-летний Фьюри одержал 34 победы (24 нокаутом), потерпел два поражения, еще один бой завершился вничью. Следующим соперником британца должен стать 36-летний российский боксер Арсланбек Махмудов.

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