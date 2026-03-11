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Бивол планирует бои с Бетербиевым и Альваресом

Анастасия Пилипенко

Менеджер чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в полутяжелом весе Дмитрия Бивола Вадим Корнилов рассказал о возможных соперниках россиянина после ближайшего поединка.

23 мая Бивол проведет бой против немца Михаэля Эйферта.

«После этого боя обсуждаются поединки с Бетербиевым, Дэвидом Бенавидесом, возможный бой с Канело [Альваресом] или с одним из чемпионов в категории крузервейт (первый тяжелый вес)», — сказал Корнилов ТАСС.

В активе Бивола 24 победы и 1 поражение.

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Источник: ТАСС
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Дмитрий Бивол
Бокс
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