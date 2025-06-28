Бокс/ММА
28 июня, 09:15

Уайлдер прервал серию поражений, победив Херндона

Камила Абдурахманова
корреспондент

Бывший чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер победил своего соотечественника Тайрелла Энтони Херндона.

10-раундовый рейтинговый поединок прошел в Уичите (США, штат Канзас) и завершился победой Уайлдера техническим нокаутом в 7-м раунде.

В послужном списке 39-летнего спортсмена теперь 44 победы (43 нокаутом), 4 поражения и 1 ничья. После двух поражений подряд — от новозеландца Джозефа Паркера и китайца Чжан Чжилэя — эта победа стала для Уайлдера второй в шести последних поединках.

Уайлдер был чемпионом мира по версии WBC с января 2015 года по февраль 2020 года и защитил свой титул 10 раз. Он потерял титул после поражения от британца Тайсона Фьюри техническим нокаутом в седьмом раунде. В 2021 году американец снова проиграл Фьюри, на этот раз нокаутом в 11-м раунде. Первый бой между соперниками в декабре 2018 года завершился вничью.

37-летний Херндон потерпел шестое поражение в карьере, имея 24 победы (15 нокаутом).

Деонтей Уайлдер
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
