Смоляков: «Netflix готов сделать бой Емельяненко и Орловского. Но Федор меньше, чем за 1,5 миллиона долларов, драться не согласен»

Компания Netflix готова взяться за организацию боксерского поединка Федора Емельяненко и Андрея Орловского, но бойцы требуют большие гонорары, рассказал в интервью «СЭ» экс-боец UFC Дмитрий Смоляков.

«Там все упирается в деньги. Они оба хотят деньги. Этот бой, думаю, актуален, его посмотрят. Потому что Федор — легенда, Андрей Орловский — легенда. [Можно ли продать этот бой в Америке?] Под вопросом. Смотря, кто как будет заниматься. Ибрагим [Кава], менеджер Орловского, — он пытался. И он до сих пор еще не нашел ответа. В Netflix говорили, что в принципе готовы, но, насколько знаю, Федор меньше, чем на полтора [миллиона долларов], не согласен, Андрей меньше, чем на миллион [долларов], тоже не согласен. Это уже только на них 2,5 [миллиона долларов], плюс раскачка, реклама, плюс еще кард собрать, турнир. Но шансы есть. Думаю, у этого боя всегда будет актуальный зритель, который бы посмотрел — что бы было по боксу.

Я вообще думаю, что в России надо найти деньги на это дело. Если можно найти на реалити-шоу, то на такой громкий бой, как Орловский — Емельяненко... Думаю, любой стадион в любом городе России бы собрался. Букмекеры потянут эту историю. Надо этим заняться. В России уже все друг с другом передрались. Такое ощущение... Все уже передрались — будто все уже переспали друг с другом. Сколько можно? Некоторые уже по третьему кругу друг с другом дерутся. Мага Исмаилов — Минеев — три раза. Ну что им, в четвертый раз? Александр Шлеменко тоже уже со всеми передрался. Надо что-то новое, нужен новый кислород. Орловский — Емельяненко — это залетело бы на ура!»