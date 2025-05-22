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Усмонов и Пагара взвесились перед главным боем IBA.PRO 6

Ислам Бабаджанов
Корреспондент

Бронзовый призёр чемпионата мира-2023, чемпион Азии-2019, обладатель пояса IBA.PRO Asia боксёр из Таджикистана Баходур Усмонов (9-0, КО 4) проведёт 10-раундовый бой за пояс WBA Gold в лёгком весе с филиппинцем Албертом Пагарой (35-1, КО 24).

Накануне турнира состоялась официальная процедура взвешивания. Вес Усмонова составил 60,75 кг, а Пагары — 61,05 кг.

Поединок Усмонов — Пагара пройдет 23 мая в Душанбе на турнире «Рольф IBA.PRO 6».

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