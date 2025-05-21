Скончался олимпийский чемпион по боксу Бенвенути

Бывший итальянский боксер Нино Бенвенути умер на 88-м году жизни, сообщает НОК Италии.

Причины смерти мужчины не называются.

«Итальянский спорт в трауре. Джованни (Нино) Бенвенути, один из лучших боксеров в истории и, безусловно, один из самых любимых спортсменов, скончался 20 мая в возрасте 87 лет», — говорится в сообщении НОК Италии.

Бенвенути был чемпионом мира по версии WBC и WBA в первом среднем и среднем весе. Он завоевал золото на Олимпиаде 1960 года, также Бенвенути являлся двукратным чемпионом Европы. В 1996 году итальянец был введен в Международный зал боксерской славы.

На профессиональном ринге на счету Бенвенути 82 победы, 7 поражений, еще один бой с его участием завершился ничьей.