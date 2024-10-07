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Дмитрий Бивол: результаты и статистика боксера перед боем с Артуром Бетербиевым

Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев сойдутся в боксерском поединке 12 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Российский боксер Дмитрий Бивол
Дмитрий Бивол.
Фото Global Look Press

Непобежденный боксер, россиянин Дмитрий Бивол проведет бой за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе с соотечественником Артуром Бетербиевым.

Дмитрию Биволу — 33 года. У него 23 победы и 0 поражений в профессиональном боксе. Россиянин является действующим чемпионом мира по версии WBA Super и IBO.

Предыдущий поединок Бивол провел 1 июня 2024 года. В рамках защиты титулов WBA Super (7-я защита) и IBO (1-я защита) в полутяжелом весе россиянин победил ливийского боксера Малика Зинада (нокдаун).

Бивол начал профессиональную карьеру боем против уругвайца Хорхе Родригеса Оливейры в ноябре 2014 года. 7 мая 2022-го Дмитрий провел один из самых статуснух поединков своей карьеры — победил лучшего боксера вне зависимости от весовой категории по версии журнала The Ring, мексиканского средневеса Сауля Канело Альвареса по очкам и защитил пояс WBA Super в четвертый раз (его рекорд составил 20-0).

Артур Бетербиев и&nbsp;Дмитрий Бивол. Артур Бетербиев против Дмитрия Бивола: основная информация о бое за звание абсолютного чемпиона мира
Бивол и Бетербиев проведут бой за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе 12 октября на арене Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Вечер бокса начнется в 18.00 по московскому времени, выход россиян в ринг ожидается ближе к полуночи.
Трансляцию поединка Бетербиев — Бивол в России бесплатно покажет Первый канал (в телеэфире и онлайн на сайте). Прямой эфир начнется в 23.30 мск.
«СЭ проведет текстовую онлайн-трансляцию боя Бетербиев — Бивол. Результат поединка можно будет узнать в нашем матч-центре и из материалов сайта.
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
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